أمراض الرحم التي تمنع الحمل و طرق علاجها

يصاب الرحم وهو أحد أهم أعضاء الجهاز التناسلي لدى المرأة بعدة أمراض قد يمنع بعضها الحمل و حدوث التلقيح، أخصائية النساء و الولادة رهام البلوي تعرفنا على أبرز أمراض الرحم التي تمنع الحمل و هي:



- نزيف المهبل: يعتبر نزيف المهبل أحد الأمراض التي تصيب الرحم لدى المرأة و ينتج عنه خروج دماء بشكل متكرر خارج أوقات الدورة الشهرية، و يكون عادة بسبب اختلال في الهرمونات و يعيق حدوث الحمل.

- تليف الرحم: وهو مرض يصيب الرحم قد يحدث بسبب تكرار الإجهاض أو الولادة الطبيعية المتتالية، حيث يسبب ذلك تضعف عضلة الرحم، مما يسبب طول فترة الحيض.



- بطانة الرحم الهاجرة: والّتي تنمو فيها أنسجة بطانة الرحم خارج الرحم، وقد ينمو النسيج المبطن للرحم في الطبقة العضلية محدثاً اعتلالاً في العضلة، وهو من الأمراض التي تمنع التلقيح و الإنجاب.



- اللحميات: اللحميات داخل بطانة الرحم يمكن أن تتسبّب بدفق دموي بين الدورة الشهرية والأخرى. ويمكن، لدى بعض النساء، أن تتسبّب بالإجهاض المتكرر.



- سماكة في بطانة الرحم: يمكن تمييز هذه الحالة، في الأغلب، لدى النساء اللواتي تخطين سن الـ45. وهذه المرحلة العمرية دقيقة، لأنها تسبق الإصابة بمرض السرطان، إلا أن النساء الأصغر سنا ممكن أن يصيب بها و تسبب صعوبة في ثبات البويضة و تطور الحمل.



- سرطان الرحم :عوارضه تكمن بالنزف الدموي، وعلاجاته خاصة، وتتنوع بين الجراحة والأشعة، و هو من أخطر الأمراض التي تصيب الرحم و يكون الحمل فيها مستحيل.



- فيروس HPV: الإصابة بهذا الفيروس في عنق الرحم يمكن أن يؤدي إلى خلايا سرطانية في عنق الرحم و بالتالي منع حدوث حمل.



- الالتهابات النسائيّة المختلفة: لأنّ عنق الرحم مفتوح نحو الخارج، لذا يكون عرضة للالتهابات الجرثومية المختلفة كالفطريات وغيره وهي تؤثر على الحمل.



و أخيرا معظم تلك الأمراض يمكن أن يكون لها علاج طبي أو بمعالجة المسبب لها أو التدخل الجراحي البسيط، فيما عدى بعضها كالسرطان يمكن أن يؤدي إلى استئصال الرحم بشكل كامل في معظم الحلات و بالتالي استحالة حدوث الحمل.