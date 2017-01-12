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مجدى العجاتى: تسديد أقساط قرض محطة الضبعة النووية بعد إنتاج الكهرباء منها

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مجدى العجاتى: تسديد أقساط قرض محطة الضبعة النووية بعد إنتاج الكهرباء منها مجدى العجاتى: تسديد أقساط قرض محطة الضبعة النووية بعد إنتاج الكهرباء منها

المستشار مجدي العجاتي

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القرض الروسى الموجه لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة لن يتم البدء فى تسديد أقساطه إلا بعد إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها، مؤكدًا أن القرض لن يشكل عبئًا على الدولة المصرية فى ذلك الحين، واتفاقيته لم تصل مجلس النواب بعد.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بعدد من المحررين البرلمانيين بمقر وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بدعوة من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لعرض سياسة وزارة التعاون الدولى والمنح والقروض.

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