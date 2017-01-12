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الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة شمالًا والعظمى بالقاهرة 19

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الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة شمالًا والعظمى بالقاهرة 19 الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة شمالًا والعظمى بالقاهرة 19

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط على خليج السويس و البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين, أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة 9 / 19 -الإسكندرية 7 / 19 -بورسعيد12 / 18 -الإسماعيلية 6 / 20 -السويس 5 / 20 -الغردقة 11 / 23 -شرم الشيخ 13 / 23 -الأقصر 7 /25 -أسوان 10 / 27 -شلاتين 15/ 24 -حلايب 17 / 23 -السلوم 6 / 17 .

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