ضبط موظف بنك يقود عصابة لتزوير العملات الأجنبية وبحوزته 90 ألف دولار

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جلب وترويج العملات الأجنبية المقلدة داخل البلاد، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الأجنبية.

ورصدت مباحث الأموال العامة فى الآونة الأخيرة ظهور عملات أجنبية مقلده من فئات “الدولار الأمريكى، الريال السعودى” المقلدة بإتقان شديد وانتشارها بنطاق محافظات الجمهورية، وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط “عايد . ب”، 32 سنة، مقيم بالجيزة، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، و”حسام . م” موظف بأحد البنوك ومقيم بالجيزة، و”أحمد . ش” صاحب مطاعم ومقيم بالجيزة.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب وترويج العملات الأجنبية المختلفة داخل البلاد، حيث يقوم الأول بجلب العملات المقلدة من إحدى الدول العربية وإدخالها للبلاد بفئاتها المختلفة “الدولار الأمريكى، والريال السعودى، والدينار العراقى”، ويتولى كلاً من الثانى والثالث ترويجها داخل البلاد ثم يتقاسموا حصيلة الترويج.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الأكمنة التى أعدت لضبطهم تمكنت القوات من ضبط كلاً من الثانى والثالث أثناء لقاء مع أحد عملائهما بالطالبية بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهم على 29,100 دولار أمريكى “مقلدة” و5000 ريال سعودى “مقلدة”، و7,500 جنيه مصرى، 2000 دولار أمريكى “صحيحة” من متحصلات نشاطهم.

وتم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بمقر سكنه بالطالبية، وعثر بحوزته على 61,550 دولار أمريكى ” مقلده ، و1000 دينار عراقى مقلدة، و 600 جنيه مصرى، و320 ريالاً سعوديًا، و40 ألف ليرة لبنانى، 100 درهم إماراتى “صحيحة” من متحصلات نشاطه.

واعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وقد بلغت جملت الأوراق المالية المقلدة المضبوطة, 90,600 دولار أمريكى، و5000 ريال سعودى، و100 ألف دينار عراقى، وجملة المبالغ المالية الصحيحة المضبوطة حصيلة نشاطهم، 8,100 جنيه مصرى، و2000 دولار أمريكى، و320 ريال سعودى، و40 ألف ليرة لبنانى، و100 درهم إماراتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.