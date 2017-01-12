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الأمن الروسي يفكك شبكة إرهابية على صلة بـ «داعش» بالشيشان

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الأمن الروسي يفكك شبكة إرهابية على صلة بـ «داعش» بالشيشان الأمن الروسي يفكك شبكة إرهابية على صلة بـ «داعش» بالشيشان

الأمن الروسى

(أ.ش.أ)

تمكن الأمن الروسي من تفكيك إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، كانت تنشط في جمهورية الشيشان الروسية بشمال القوقاز.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”، عن مصادر أمنية قولها، اليوم، “إن عملية أمنية واسعة النطاق، جرت في الشيشان، أمس، أسفرت عن مقتل واعتقال عشرات المسلحين والمتواطئين معهم”، مضيفة أن أحد المسلحين تمكن من الهروب.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، قد أعلن، مساء أمس، عن تصفية 4 مسلحين واعتقال واحد وهروب آخر، مؤكدًا أن المجموعة كانت مرتبطة بشكل وثيق بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف، أن هناك أدلة كثيرة على هذه العلاقة، بما في ذلك تسجيلات مكالمات هاتفية، ورسائل تضمنت أوامر، موضحًا أن الأمن الشيشاني كان يراقب تلك المراسلات.

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