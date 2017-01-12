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الداخلية: ضبط عدد من المخالفات بينها 4 ملاهي ليلية بدون ترخيص

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الداخلية: ضبط عدد من المخالفات بينها 4 ملاهي ليلية بدون ترخيص الداخلية: ضبط عدد من المخالفات بينها 4 ملاهي ليلية بدون ترخيص

أرشيفية

أعنلت وزراة الداخلية، ضبط عدد من المخالفات في الأماكن المقلقة للراحة، بينها 4 مخالفات ملهى ليلي بدون ترخيص.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية فى عدة حملات أمنية تتمكن من ضبط عددٍ من مخالفات الأماكن العامة المقلقة للراحة والتى تدار بدون ترخيص، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الملاهى والأماكن العامة المقلقة لراحة المواطنين والتى تدار بدون ترخيص والتصدى لكافة مظاهر الخروج على القانون فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال الفترة من 23/12 حتى 29/12 عن تحقيق العديد من النتائج من بينها:-
> • ضبط (4) مخالفات ملهى بدون ترخيص.
> • ضبط (4) مخالفة عدم وجود رخصة مدير مسئول.
> • ضبط (2777) مخالفة مزاولة منتهية سمسار وحارس عقار بدون ترخيص.
> • ضبط (333) منشأة بتراخيص منهية وفض أختام وإعادة تشغيل.
> • ضبط (302) مقاهى ومحال عامة بدون ترخيص.
> • ضبط (3588) مخالفة شهادات صحية وإشتراطات الحماية المدنية ورفع إشغالات.
> • ضبط (5577) مخالفة عدم الإخطار عن فقرات فنية وأجهزة سمعية ومخالفات أخرى.
> • تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

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