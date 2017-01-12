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أبو قير للأسمدة بالإسكندرية تطلق الملتقى الدولى الثالث والعشرون

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أبو قير للأسمدة بالإسكندرية تطلق الملتقى الدولى الثالث والعشرون أبو قير للأسمدة بالإسكندرية تطلق الملتقى الدولى الثالث والعشرون

>الإسكندرية – أسماء على بدر

تطلق شركة أبو قير للأسمدة، الملتقى الدولي الثالث والعشرون للأسمدة، برعاية ودعم الشركات المصرية أعضاء الاتحاد، تحت شعار" تألق دائم لمنتجى الأسمدة العربية"، الذى يعقد فى الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير .

 

وقال بيان الشركة، اليوم الخميس، إن الملتقى الدولي للأسمدة هو الحدث الاقتصادي الأبرز على صعيد صناعة الأسمدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بحضور متوقع يتجاوز عادة الـ500 شخصية هامة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وعدد كبير من كبار الخبراء، بالإضافة إلى التنفيذيين والمدراء العامون، يمثلون ما يزيد عن 133 شركة، وهيئة من أكثر من 33 دولة من أنحاء العالم.

 

وقال الكيميائى سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، و رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، إن هذا الملتقى يلقى منذ انطلاقه في عام 1995 كل الدعم من حكومة جمهورية العربية، وكذلك الشركات المصرية العاملة في إنتاج الأسمدة، مما جعله موعدا عالميا ثابتا على أجندة جميع العاملين والمهتمين بصناعة الأسمدة.

 

وأضاف أبو المعاطى، إن قطاع الأسمدة العربية، استطاع أن يرسخ مكانته في السوق العالمية، نتيجة لوفرة المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي وصخر الفوسفات والبوتاس، مشيراً إلى أن صناعة الأسمدة تمثل عوائدها أهمية كبيرة في اقتصاديات البلدان العربية المنتجة والمصدرة للأسمدة وخاماتها، حيث تساهم عوائدها بدون شك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنتجة.

 

وأشار ابو المعاطى، إلى أن الملتفى يناقش تطورات السياسة الراهنة وتأثيرها على صناعة الأسمدة، و النظرة المستقبلية على الأسمدة العالمية، و العرض والطلب، ووضع الأسمدة في الأسواق الرئيسية والآفاق المستقبلية لسوق الأسمدة، والتطورات العالمية التي تشهدها أسواق الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، و الطاقة المتجددة ومنهج إدارة الطاقة، الأسمدة والمياه لاستدامة الزراعة، و الأمن الغذائي العالمي ودور الأسمدة في الزراعة المستقبلية، الغاز الطبيعـي وأثره على صناعة الأسمدة.

 

كما يصاحب الملتقى معرضا صناعيا، يشارك فيه عدد من الشركات العربية والأجنبية ذات الصلة بصناعة وتجارة وشحن الأسمدة، وذلك من مختلف دول العالم حيث تقوم هذه الشركات بعرض أحدث المنتجات في مجال صناعة الأسمدة.

 

 


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