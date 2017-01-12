صبرى فواز لـ «9090»: شاركت فى «مولانا» مجاملة لزملائى

كتبت – إنجي لطفي

تحدث الفنان صبرى فواز خلال استضافته ببرنامج “افصل واسمع”، على الراديو 9090، مع حسام عصام، ومروة صبرى، حيث أكد إنه يحضر حاليًا للشخصية التي سيقدمها في مسلسله الجديد “الحصان الأسود”، والذى يخوض بها موسم رمضان القادم ، بمشاركة عدد كبير من النجوم، مثل الفنان أحمد السقا، ومحمد فراج، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

وأضاف “فواز”، إنه لا يتأخر عن أصدقائه، ويوافق دائما على المشاركة فى أعمال فنية مجاملة لهم، وهو ما حدث فى فيلمى “مولانا”، و”على معزة وإبراهيم”، والذى حصل مؤخرًا على جائزة فى مهرجان دبى السينمائى الدولى، وأكد أن مشاركته فى مثل هذه الأعمال تتوقف على عدة اعتبارات، ومنها أن المشروع الفنى يكون جيد فى كل تفاصيله ومؤيد له، ويحب المشاركين فيه، مضيفًا: “لم أدخل هذة الأعمال على أساس الدور هايفرق معايا، ولكن دخلته على أنى رايح أجامل زملاء وأقف معاهم”.