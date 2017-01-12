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التعليم تعلن بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو

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التعليم تعلن بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو التعليم تعلن بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو

وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة “شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2016/2017″.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، إن القرار نص على عقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية التى تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للدورين الأول والثانى :

أولاً: امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يبدأ الدور الأول 4/6/2017، والدور الثانى 12/8/2017.

ثانياً: امتحانات الدبلومات الفنية (التجارى، والصناعى، والزراعى، والفندقى نظام السنوات الثلاث، والخمس)، يبدأ الدور الأول 20/5/2017 والدور الثانى 29/7/2017.

ثالثاً: دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع يبدأ الدور الأول20/5/2017 والدور الثانى 29/7/2017.

رابعًا: الخط العربى والتذهيب: دبلوم الخط العربى يبدأ الدور الأول20/5/2017 والدور الثانى 29/7/2017.

 

وأضافت الوزارة، أنه يكون توزيع المواد الدراسية على أيام الامتحان، وفقًا لجدول الامتحان المعتمد، والخاص بكل من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، على أن يستمر سير الامتحان أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها، فيما عدا أيام الجمع.

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