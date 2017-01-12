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محافظة القاهرة تكرم شهداء الجيش والشرطة بـ«لوحات تذكارية»

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محافظة القاهرة تكرم شهداء الجيش والشرطة بـ«لوحات تذكارية» محافظة القاهرة تكرم شهداء الجيش والشرطة بـ«لوحات تذكارية»

 

الشهداء

شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون قدوة لطلاب المدرسة علي ان يسبق اسم الشهيد لقب “البطل ”.

وطالب المحافظ بإقامة احتفال بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد للتذكرة بما قام به في سبيل وطنه، وأكد محافظ القاهرة على أن إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة على عدد من المدارس والمحاور والشوارع الجديدة يأتي عرفاناَ وتقديراَ من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليداً لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسميات بالمحافظة برئاسة المحافظ وحضور اللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان و ممثلي وزارتي الداخلية الدفاع والعميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وممثلو هيئة البريد والتربية والتعليم والأبنية التعليمية وعدد من قيادات المحافظة.

ووافقت اللجنة على إطلاق اسم الشهيد عميد أركان  حرب ابراهيم الرفاعي علي مدرسة السلام الرسمية لغات بحدائق القبة واسم الشهيد عميد محمد سعد عياد علي مدرسة عزت للتعليم الأساسي بحي المطرية.

كما أقرت اللجنة إطلاق اسم الشهيد مقدم شرطة شريف أحمد العبد علي مدرسة الزيتون الاعدادية الحديثة بحي الزيتون واسم الشهيد رائد شرطة مصطفي عميرة علي مدرسة الجديدة النموذجية الثانوية بنات .

كما أقرت اللجنة اطلاق اسم الشهيد نقيب شرطة محمد أبو عبيد علي مدرسة المستقبل التجريبية للغات بزهراء المعادي واسم الشهيد مساعد شرطة أحمد محمود اسماعيل علي مدرسة حلوان الابتدائية الجديدة واسم الشهيد أمين شرطة أحمد ابراهيم جمعة علي مدرسة المعصرة الابتدائية بنين بحي حلوان .

ووافقت اللجنة علي اطلاق اسم الشهيد مجند دياب فرج الله علي مدرسة اسكان حلوان الابتدائية المشتركة بحلوان واسم الشهيد مجند عمرو طلعت محيي الدين علي مدرسة غمرة الاعدادية بنين بالوايلي .

ولفت المحافظ الي ان المحافظة ستقيم احتفالية لتكريم اسر الشهداء وتسليمهم لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التي تحمل أسماء ابنائهم.

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