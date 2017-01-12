بالصور..أحمد فتحي ضيف «معكم منى الشاذلى» غدًا

كتبت – إنجي لطفى

يحل الفنان الكوميدي أحمد فتحي، غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، ضيفا على برنامج ” معكم مني الشاذلي “، والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي علي قناة “سي بي سي”.

ويعد ذلك اللقاء الأول للفنان برفقته زوجته، ساردًا تفاصيل ما قبل التحاقه بالوسط الفني، وكواليس قراره السابق بالعودة من الغربة لممارسة هوايته في التمثيل، حتى لو ترتب على ذلك فقدانه لحياته الأسرية.

وفي الفقرة الثانية يظهر اللاعب محمد فتحي نجم منتخبي كرة اليد والسلة، الحاصل على بطولة الألعاب العربية قبل أيام، والذي يعد المواطن المصري الأطول قامة بطول يصل إلى 2 متر و55 سم.

فيما تستضيف الشاذلي، الدكتورة نهلة إمام أستاذ التراث غير المادي بأكاديمية الفنون ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل لعبة التحطيب، كلعبة تراثية لدى اليونسكو، وكذلك يحكي عميد لعبة التحطيب الطرق والقواعد التي تتسم بها اللعبة الصعيدية والتي تعود إلى عصر الفراعنة.