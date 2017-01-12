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وزير التموين لمزارعى القصب بالمنيا: الدولة عازمة على سداد المستحقات

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وزير التموين لمزارعى القصب بالمنيا: الدولة عازمة على سداد المستحقات وزير التموين لمزارعى القصب بالمنيا: الدولة عازمة على سداد المستحقات

>المنيا حسن عبد الغفار

زار اللواء محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية اليوم، يرافقه عصام البديوى محافظ المنيا، مصنع السكر بمركز أبو قرقاص للوقوف على مدى استجابة المزارعين لقرارات فى توريد قصب السكر والتأكد من انتظام التوريد ومتابعة الإنتاج وتحفيز العاملين ،إلى جانب متابعة التوسعات المستقبلية للمصنع.

أكد الوزير أن زيارته للمصنع تأتى لمتابعة بدء موسم عصر قصب السكر كما أنها تحمل رسالة طمأنة للمزارعين للتأكيد على أن الدولة عازمة على سداد المستحقا.

 من جانبه أكد محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتمام كبير بالفلاحين وقد شهدت أزمة السكر انفراجة كبيرة وأشاد بموقف مزارعى المنيا الذين بدأوا التوريد للمصنع قبل إعلان الحكومة للسعر، وهذا يعد موقفا ايجابيا من المزارعين.

واستمع الوزير والمحافظ إلى العرض المقدم من مدير مصنع السكر حول مراحل التصنيع والتى تشمل استقبال القصب وتفريغه وتجهيزه واستخلاص العصير منه يلى ذلك التبخير وبلورة السكر "الطبخ" والنفض والتجفيف وأخيرا التعبئة.

وأضاف أن المصنع يعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 6000 طن من السكر يومياً بما يعادل 85 الف طن سكر / الموسم بالاضافة إلى استخراج ما يقرب من 35 ألف / طن من المولاس/ الموسم و39 الف طن علف ناتج من مخلفات البنجر / الموسم.

و يقع المصنع على مساحة 84 فدان ويعمل بقوة 1600 عامل دائمين إلى جانب بعض العمالة الموسمية والأجر اليومى وفقاً لاحتياجات المصنع، ويعمل من خلال 3 ورديات مدة كل منها 7 ساعات متواصلة حيث يصل الإنتاج اليومى للوردية الواحدة 300 طن من السكر والذى يتم تعبئته بوزن 50 كيلوجرام للشيكارة الواحدة

وتتنوع المنتجات التى يقوم المصنع باستخراجها من عصر قصب السكر منها "السكر، الكحول النقى، خميرة للأعلاف الحيوانية، علف حيوانى ".

 

 


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