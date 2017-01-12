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بالصور..سليمان عيد و انتصار ضيوف «ثلاثي ضوضاء الحياة» السبت المقبل

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جانب من الحلقة

جانب من الحلقة

 

كتبت – إنجي لطفي

في حلقه خاصة مليئة بالكوميديا، يحل كلًا من الفنانة انتصار والفنان سليمان عيد، ضيفين ببرنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، والذي يقدمه مينا نادر، وميزو، ومحمود تركي، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتناقش الحلقة بشكل ساخر وكوميدي أزمة الدروس الخصوصية، ومدى تأثيرها على تعليم الطلاب، وهل تستحق كم الأموال التي تصرف عليها أم لا.

وغازل سليمان عيد الفنانة انتصار خلال إحدى فقرات الحلقة، قائلًا لها: «تتجوزيني عرفي وتهدي»، لترد عليه انتصار: «مفتكرش إني هاهدى لو اتجوزتك».

وأضاف «عيد» قائلًا لها: «أموت أنا في العجوة اللي بالقشطة»، لتضحك انتصار وترد عليه: «وأنا أموت بالعجوة اللي بالبيض».

 

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