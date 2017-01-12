«العجاتى» يتبنى عقد لقاءات بين الوزراء والمحررين البرلمانيين

أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، البدء فى تنظيم لقاءات بين كافة الوزراء والمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، لتوضيح السياسات العامة والمشروعات المختلفة لدى تلك الوزرات.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بعدد من المحررين البرلمانيين بمقر وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بدعوة من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لعرض سياسة وزارة التعاون الدولى والمنح والقروض.

وأشار العجاتى إلى أهمية التواصل بين الوزراء والمحررين البرلمانيين فى تلك الفترة فيما يتعلق بأعمال الوزارات المرتبطة بعمل البرلمان فيما يتعلق بالتشريعات.