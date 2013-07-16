الحلقة السادسة من "حكاية حياة": غادة عبدالرازق تنتقل للإقامة أمام منزل أشقائها

كتب : الوطن الثلاثاء 16-07-2013 15:18

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حكاية حياة، باعتراف ندى التي تؤدي دورها الفنانة روجينا لزوجها يحيى، بأنها تنازلت بجزء من أموالها لشقيقها يوسف الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر.

تذهب حياة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، إلى بواب فيلا أشقائها للتعرف على مواعيد ابنها أدهم، في وقت تواصل إيناس التي تلعب دورها الفنانة نجلاء بدر خيانة زوجها يوسف.

تنتقل حياة للإقامة في منزلها الجديد، أمام منزل أشقائها حتى تتمكن من رؤية ابنها أدهم، وتقرر إكرام التي تلعب دورها رزان مغربي، الخروج من المصحة النفسية.

تقرر سلوي مديرة المصحة النفسية الاعتراف لزوجة دكتور هشام بحقيقة العلاقة التي تجمعه مع حياة.

وتنتهي أحداث الحلقة بصدمة حياة حين يذهب ابنها أدهم إليها ليلا ولا تعرف ماذا تفعل.

مسلسل "حكاية حياة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبد الرازق، وروجينا، وطارق لطفي.