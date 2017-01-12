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تأجيل جلسة محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب لـ27 فبراير

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تأجيل جلسة محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب لـ27 فبراير تأجيل جلسة محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب لـ27 فبراير

أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014 ل 27 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة الى شهادة احمد عبدالحافظ موظف بشركة المتاجر التى توجد بالقرب من نقطة شرطة المنيب وقال انه كان متواجد دخل مقر الشركة وسمع صوت انفجار وعندما خرج للشارع وجد حشود من الناس تهرول نحو نقطة الشرطة وانه لم يرى شيئ.
> عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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