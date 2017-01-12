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سيارات هجينة تنضم إلى دوريات شرطة أمن المواصلات بدبي

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سيارات هجينة تنضم إلى دوريات شرطة أمن المواصلات بدبي سيارات هجينة تنضم إلى دوريات شرطة أمن المواصلات بدبي

في إطار دعم خطة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لاعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة، وضمن مبادرة "مركبات صديقة للبيئة" من أجل مجتمع أكثر صحة في إمارة دبي، ضمت إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي سيارات هجينة المحركات إلى دورياتها الأمنية.

وأكد العقيد المهندس محمد أحمد البستكي مدير إدارة أمن المواصلات، إن توجه الإدارة للاعتماد على مركبات هجينة يدعم خطة الدولة في المحافظة على بيئة صحية، موضحا أن هذه السيارات الهجينة تتناسب وأهداف الإدارة للوصول إلى المؤشرات المطلوبة لتحقيق الترشيد في الإنفاق.

وأضاف العقيد البستكي أن سيارات نسيان "باثفايندر هايبرد" تعمل بمحرك هجين صديق للبيئة، وتوفر ما يقارب 60% من استهلاك الوقود، ما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بفضل نظامها الهجين المحسن الذي يقطع مسافة قدرها 785 كلم بخزان وقود واحد فقط، وهو ما يؤدي إلى الوصول إلى درجة توفير ملحوظة في الوقود، لاسيما مع ما تتميز به من ديناميكية استثنائية في القيادة وقوة وكفاءة كبيرين.

 

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