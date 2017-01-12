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ضبط مدير محل استولى على بطاقات تموين لسرقة حصص المواطنين بالإسكندرية

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ضبط مدير محل استولى على بطاقات تموين لسرقة حصص المواطنين بالإسكندرية ضبط مدير محل استولى على بطاقات تموين لسرقة حصص المواطنين بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية، القبض على مدير محل يصرف حصصا تموينية، ببطاقات تموين مزورة، ويبيعها فى السوق السوداء.

 

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "ر.ا" 31 سنة المدير المسئول عن محل كائن دائرة قسم الجمرك بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاستيلاء على الحصص التموينية المدعمة عن طريق قيامه بتقديم كشوف أسماء ببطاقات تموين ورقية "مزورة" منسوب صدورها لمكتب تموين الجمرك، وصرف الحصص التموينية المخصصة لها بدون وجه حق وبيعها بالسوق السوداء محققاً أرباحاً طائلة .

 

تم تشكيل لجنة من ضباط الإدارة وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" ومفتشى مديرية التموين بالإسكندرية لفحص السجلات والمستندات الخاصة بمكتب تموين الجمرك، فى حضور مديرى مكتب تموين الجمرك السابق والحالى، وتم التوصل إلى كشوف 507 بطاقات تموينية "مزورة" بعدد " 2336 " فرد عن شهرى سبتمبر وأكتوبر 2016 م السابق قيام المتحرى عنه بتقديمها لمكتب تموين الجمرك، فى حين أن مستحقى الصرف الفعلى "130 " بطاقة بعدد " 351 " فرد فقط، حيث صرف المقررات التموينية وباعها لحسابه الشخصى فى السوق السوداء بأزيد من الأسعار الرسمية والتربح من وراء ذلك بمبالغ مالية طائلة قدرت بـ 71100 جنيه، بالإضافة إلى تقاضيه عمولة "ربح التاجر المقررة من الدولة للبداليين التموينين.

 

 تم استهداف المذكور بمحله وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على ماكينة الصرف الآلى الخاصة بالبدال التموينى و" 612 " عبوة زيت تموين مدعم و " 800 " عبوة سكر مدعم.

 

تحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.


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