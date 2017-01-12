سحر نصر: الشباب هو الجوهر والمحرك الرئيسى للنمو فى مصر

(أ.ش.أ)

قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، إن تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل يتحقق من خلال الاستخدام الأمثل لرأس المال البشرى من شباب مصر، وهو ما يتطلب التحول من الاقتصاد الذى يعتمد على الكفاءة إلى اقتصاد مبنى على مزيد من الابتكار والأفكار الجديدة الرائدة لزيادة الإنتاج.

وأضافت نصر، فى مقال نشرته بصحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن الشباب يعد الجوهر والمحرك الرئيسى للنمو فى مصر، فالغالبية العظمى من سكانها الذى يزيد عددهم عن 92 مليون نسمة يبلغ متوسط أعمارهم 23 سنة مقارنةً بـ37 سنة فى الولايات المتحدة الأمريكية و46 سنة فى ألمانيا.

وأكدت نصر، أن الحكومة ملتزمة بشكل جاد بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير وإتاحة الظروف المناسبة لتمكينهم. وتعد جميع العناصر الأساسية المتمثلة فى حجم السوق الواعد وكتلة شبابية مؤهلة والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الواعدين، مؤشرات دالة على إيمان مصر بقدرات شبابها وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.

وأشارت نصر، إلى حرص مصر، بجانب جذب المشروعات الأجنبية التى تعتمد على الابتكار للاستفادة من السوق ذى الإمكانات العالية، على دعم رواد الأعمال المحليين للكشف عن الإمكانات غير المستغلة فى الأسواق الداخلية والدولية.

وأردفت قائلة :”تؤكد العديد من الدراسات على أن بيئة تطوير المشروعات التى تعزز نمو المشروعات المبتكرة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هى: الحصول على تمويلات، وثقافة تطوير المشروعات، والنظم التعليمية التى الداعمة للأفكار المبتكرة فى تنظيم المشروعات، ووضع نظم ضريبية تتسم بالمرونة، وتبنى منهج يعمل على التنسيق والربط بين القطاعين العام والخاص والقطاع التطوعى”.

وقالت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بحصول المشروعات المصرية الناشئة على التمويل، هناك العديد من صناديق رأس مال المخاطر وحاضنات المشروعات المبتكرة القائمة، إضافة إلى ذلك يجرى حاليا إنشاء صناديق جديدة، وهو ما يُعد خطوة كبيرة للأمام، كما أن المشروعات الناشئة تجذب التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين بالقطاعين العام والخاص فى مصر، فضلاً عن مؤسسات التمويل الدولية، والتى تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركاء التنمية الرئيسيين ممن يحرصون على مشاركتهم فى قصة النجاح، والذين يؤمنون بالدور الرئيسى للشركات الصغيرة فى توفير فرص العمل للشباب فى مصر.