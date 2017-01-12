تنفيذ نموذج لمجتمع منتج صديق للبيئة بمدينة السادات

صرح المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن جهاز المدينة، بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقومان حاليًا بتنفيذ مشروع المجتمع المنتج منخفض التكلفة، وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء كاستشارى للمشروع، ومركز بحوث الصحراء، لتنفيذ الأعمال الخاصة بالزراعة والاستزراع السمكي.

وأوضح “عبد الرحمن” أنه تم اختيار موقع بمساحة 13 فداناً بجوار محطة تنقية المياه السطحية، وتم تسوية الموقع مع عمل مشايات بجوار السور لإقامة نشاط إنتاجى علي جزء من مساحة الأرض باستخدام الصوب الزراعية المنتجة منخفضة التكلفة (أورجانك – صديقة للبيئة)، وزراعة باقي الأرض المخصصة للزراعة بنباتات عطرية، ونبات الجوجوبا، بخلاف المساحة المخصصة لعمل نماذج للمباني الخضراء بطرق الإنشاء غير التقليدية، وسيتم استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بيئي للطاقة داخل المشروع، ويأتى هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين كل من: صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقد اتفقت جميع الأطراف على أن هذا المشروع بمثابة نموذج استرشادي قابل للتكرار في باقي المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

> وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن: إن المشروع سيقوم علي مياه الروبة المُنتَجة من محطة تنقية المياه السطحية، دون أي تكلفة، بما يؤكد أن المشروع اقتصادي وغير مكلف، مضيفاً أنه سيُعد سبقاً لجهاز السادات في إقامة هذه النماذج الخضراء، والتي ستعد مزاراً بالمدينة لكل الجهات المهتمة بمثل تلك المشروعات.