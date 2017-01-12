السبت .. قطع مياه الشرب عن 4 مدن بدمياط بسبب أعمال الصيانة

دمياط - عبده عبد البارى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط فى بيان لها صباح اليوم عن إنه سيتم قطع مياه الشرب السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحاً عن المناطق التى تتغذى بالمياه من محطة مياه كفر سليمان .

وأكد البيان انه تم إخطار علن شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بانه سيتم قطعالمياه عن مركزسعد وكفر البطيخ ورأس البر ومنطقة السنانية بمدينة دمياط.



> وناشد البيان المواطنين تخزين احتياجتهم من المياه فى المناطق التى تتأثر بإنقطاع المياه وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة .