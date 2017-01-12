ضبط مواد تموينية بحوزة مواطنين قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط صاحبة محل بدالة تموينية بالزقازيق فى محافظة الشرقية، لمزاولتها نشاطها المؤثم قانونًا بالاستيلاء على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية “زيت طعام ـ السكر” المخصص ربطاً على البطاقات التموينية بعدم صرفه للمواطنين وحجبه عن التداول بالأسواق، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق للاتجار بها بالسوق السوداء.

حيث تم ضبط 860 كيلو جرام سكر تموينى مدون عليها مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، و2028 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، جمعتها المتهمة وخزنتها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتبين أيضًا تهريبها لـ21 طن سكر تموينى و1200عبوة زيت تموينى للسوق السوداء.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط مالكة محل بداله تموينية بالزقازيق لاستيلائها على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين بالتصرف فى كميات كبيرة من السلع التموينية، حيث استولت على 2.320 طن سكر تموينى، و1140عبوة زيت تموينى ببيعها فى الأسواق وعدم صرفها للمواطنين.