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السيسي يصدر قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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السيسي يصدر قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء السيسي يصدر قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية

(أ.ش.أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2017، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد أن اقر مجلس النواب القانون، وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وإعداد مقترحات تعديلها.

وينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله.

ويصدر رئيس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.

كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء, وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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