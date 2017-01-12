الانتهاء من 3 مدارس بالمدن الجديدة والتنسيق لضمها لمدارس النيل بالعبور

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم قريبًا الانتهاء من تنفيذ مدرسة (42 فصلاً) مكونة من أرضى ودورين، بمساحة 2700 م2، بالحى التاسع بالمدينة.

وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى، حيث بلغت نسبة التنفيذ 83 %، مكونة من أرضى ودورين، بمساحة 2735 م2، بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى (67 عمارة)، بمنطقة أعلى مصنع الفلنكات.

وقال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى، بالمرحلة الثانية بالإسكان الاجتماعى (620 فداناً) بمنطقة العمارات.

وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المدارس التى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وبها كل الإمكانات، وهناك عدد آخر من المدارس ببعض المدن الجديدة، ويتم التنسيق حاليا مع صندوق تطوير التعليم، ووحدة شهادة النيل، لإمكان ضم عدد من هذه المدارس ضمن مدارس النيل، التى كلف رئيس الجمهورية بالتوسع فيها بالمدن الجديدة، ونحن على استعداد لتنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة بهذه المدارس.