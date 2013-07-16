الحلقة السادسة من "العراف": رشاد البحراوي يكتشف حقيقة نصب "حازم"

كتب : الوطن الثلاثاء 16-07-2013 15:31

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل العراف، بذهاب السفير حازم الذي يؤدي دروه الفنان عادل إمام إلى صديقه للإقامة معه.

يكتشف رشاد البحراوي، الذي يؤدي دوره الفنان طلعت زكريا حقيقة عملية النصب التي تعرض لها على يد إمام، وأن عقد بيع السيارة له كان مزورا.

يكشف إمام لصديقه عن كافة الأسماء التي انتحلها خلال حياته للنصب على المواطنين.

تنتهي أحداث الحقلة بذهاب الرائد هشام، الذي يؤدي دوره محمد الشقنقيري، ابن نهال عنبر وعادل إمام لخطبة بنت، ولكن يعترض والدها عليه بسبب تاريخ والده.