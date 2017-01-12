القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص داخل سيارة بمنطقة الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط سائق بالهرم، لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص، حيث اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للنقيب محمد سعودى ضابط قسم شرطة الهرم، تفيد حيازة "ياسر.ب" سائق لأسلحة نارية بدون ترخيص، وبإعداد كمين له تم ضبطه أثناء قيادته سيارة ملاكى، وبحوزته طبنجتين غير مرخصتين.

وبمواجهته اعترف بحيازتهما للدفاع عن نفسه وليس الاتجار، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.