ضبط مسئول شونة قمح بالجيزة استولى على 11 ألف طن بالتلاعب فى الدفاتر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن شونة ” قطاع خاص” والمتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالعياط، فى محافظة الجيزة لتلاعبه فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، متربحًا من جراء ذلك ومهدرًا أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وتم مطابقة الرصيد الفعلى من الأقماح على الأرصدة الدفترية، حيث تبين وجود عجز فى كمية 11184.575 طن أقماح محلية توريد موسم 2016، تصرف المتهم فيها بيعها فى السوق السوداء، وأحاله اللواء حسني زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين لجهات التحقيق.