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مقتل 7 حوثيين بغارات للتحالف العربي في الحديدة باليمن

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مقتل 7 حوثيين بغارات للتحالف العربي في الحديدة باليمن مقتل 7 حوثيين بغارات للتحالف العربي في الحديدة باليمن

غارة جوية – أرشيفية

قتل 7 مسلحين من الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف العربي على محافظة الحديدة، حسبما أعلن مصدر أمني يمني.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مصدر أمني يمني قوله – اليوم الخميس – “إن الغارات استهدفت أيضا عدة مواقع للحوثيين في صنعاء, ودمرت أهدافا كثيرة فضلا عن تكبيدهم
> خسائر مادية وبشرية”.

وأفاد المصدر بأن الحوثيين أطلقوا صاروخ “أرض – أرض” على مواقع لقوات الرئيس هادي في محافظة الجوف.

وأشار المصدر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وحلفائهم في محافظة شبوة, مشيرا إلى أن قوات هادي تتقدم بسرعة في جبهتي عسيلان وبيحان.

وأوضح أن فرق الألغام انتزعت 700 لغم أرضي, قام الحوثيون بزرعها في أماكن متفرقة في جبهة الساق بمحافظة شبوة.

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