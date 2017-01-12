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القبض على شخصين يوزعان خدمات الإنترنت لآخرين دون الحصول على ترخيص

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القبض على شخصين يوزعان خدمات الإنترنت لآخرين دون الحصول على ترخيص القبض على شخصين يوزعان خدمات الإنترنت لآخرين دون الحصول على ترخيص

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية، من ضبط مواطنين يوصلون خدمات الإنترنت دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها قيام مواطن بالبحر الأحمر بالتعاقد وتوصيل خدمة خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 8 ميجا على رقم، دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها، واستخدام العنوان سالف الذكر مركزاً لإدارة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة، وقوة من أفراد الشرطة السريين، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقطاع مصلحة الأمن العام، بمشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى المحل الذى يملكه المتهم، وتم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام فى حالة تشغيل.

كما وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها قيام مواطن بالمنيا بالتعاقد وتوصيل خدمة خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 4 ميجا دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها، واستخدام العنوان سالف الذكر مركزاً لإدارة ذلك النشاط، وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية ضبطت المتهم.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التى تهدف إلى مكافحة الجرائم منعاً وكشفاً، وضبط مرتكبيها خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.


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