الحلقة السابعة من "حاميها حراميها": ميشو يخرج من السجن.. ونضال يخطط للقبض على درغام

كتب : محمد صبري الثلاثاء 16-07-2013 15:39

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "حاميها حراميها" حول المحامي (فطين) الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل، وعلى الجهة الأخرى (ميشو) القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين. وبعد أن ترافع "فطين" في أحد القضايا وكانت "قطر" معه في المحكمة، تم الحكم عليها بالحبس. وأثناء خروج "فطين" من المحكمة قام "سلقط" و"ملقط" بخطفه بعد أن عرفا بالمكافأة التي وضعها للبحث عن أخيه "شوقي". وذهبا به إلى المنزل وخدعا والدته وأقنعاها أنه "شوقي" وأخذا المال وهربا.

كان تم الحكم على "قطر" بالحبس أثناء وجودها مع "فطين" بالمحكمة، وفي تلك الأثناء ذهب وأبويها إلى والدة "فطين" ليتفقا على زواجهما، وعندما عرفوا أن "قطر" محبوسة نشب شجار بينهم.

قبل أن يخرج "ميشو الحاوي" من السجن كان قد تعرف على "التركي" واتفقا على اللقاء خارج السجن. علم "ميشو" من "الطوبجي" أن "الكابو" قتل "بندق" فاشتاط "ميشو" غضبا وقرر الانتقام.

يقرر النقيب "نضال" القبض على درغام وعصابته، ويستعين بـ "فطين" للتعرف على طريقة عملهم ويخطط معه للقبض عليهم.

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، والبطولة لسامح حسين، وعايدة رياض، وإنجي وجدان، ومي كساب.