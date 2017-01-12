دعوى تطالب بتعديل قانون الأحزاب وتجميد نشاطها حال عدم تملكها مقرات

كتب أحمد عبد الهادى

أقام محمود أبوالليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة بالأقصر، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بتعديل قانون الأحزاب السياسية وتجميد نشاط الأحزاب والحركات التى لا تمتلك مقرات بكافة محافظات الجمهورية، بحيث يكون تمثيل الأحزاب على مستوى المحافظات، وتملك ميزانية لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وتمتلك أمانات بالمحافظات.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 166445 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس لجنة شؤون الأحزاب، ورئيس مجلس النواب، وقالت إن السبب الرئيسى فى إقامة الدعوى التخلص من أحزاب المقاهى التى يبلغ عددها 117 حزبا.

كما طالبت الدعوى بتجميد نشاط الأحزاب والحركات، والتعرف على التمويل الخاص بها، وفتح التحقيق حول مصدر الأموال والجهات التى تدعم الأحزاب والحركات.