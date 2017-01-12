«السويس للحاويات» تشيد بحرص مصرعلي تذليل العقبات أمام المستثمرين

كتب – جمال نوفل

وجهت شركة قناة السويس للحاويات و العاملين بها، الشكر لهيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش وللقوات المسلحة المصرية، عقب الاتفاق الذي وقعته الشركة مع هيئة قناة السويس لتشغيل معدية خاصة لنقل العاملين بها من بورفؤاد إلي رصيف الشركة و العكس.

وأعربت الشركة عن خالص تقديرها لحرص الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدة أن قرار تسيير المعدية لعمال الشركة، سيوفر الكثير من الوقت والجهد الذي يمكن استثماره في زيادة العمل والإنتاج.

وأكد يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس للحاويات، أن هذا الاتفاق يعد إنجازًا عظيمًا طالما سعت الشركة لتحقيقه من أجل توفير وسيلة انتقال مريحة وآمنة لجميع العاملين بالشركة، والتي تبلغ نسبة العمالة المصرية بها ما يقرب من 99 %، موضحًا بأن تطوير بيئة العمل بالشركة يتواكب مع التطوير الهائل الذي شهدته محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، والتي أصبحت المحطة النموذجية في مصر، حيث تدير حاليًا أكثر من 50 % من حركة تداول الحاويات في مصر، كما أنها أحد أهم المحطات في منطقة البحرالأبيض المتوسط، والأقدر على استيعاب الجيل الجديد من السفن.

وأكد مدير شركة قناة السويس للحاويات، أن العاملين بالشركة هم رأس مالها الأكبر، والاهتمام بهم أولوية مطلقة، ولا تدخر الشركه جهدًا للاستثمار فيهم سواء من خلال التدريب والتطوير المستمر، أو من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، أو من خلال الاستثمار في بيئة عمل لتكون الأكثر مثالية للعاملين بها، لتكتمل منظومة الأمن والسلامة والانضباط بمحطة الحاويات التي تديرها الشركه بميناء شرق بورسعيد.

وفي نفس السياق، أكد هاني النادي رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، أن استجابة الحكومة المصرية و الممثلة بهيئة قناة السويس و القوات المسلحة المصرية، و كافة الجهات المعنية يعد نموذج للتعاون البناء و المثمر مع الشركة، والذي يؤكد علي إيجابية الشراكة وحرص الدولة الشديد علي دعم و انجاح المستثمر الذي يصب في صالح الطرفين لتكون العلاقة علاقة شراكة حقيقية، وعامل رئيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في شرق بورسعيد و مينائه المحوري، والذي يعد قاطرة التنمية لمحور قناة السويس.