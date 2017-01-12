مصر تنتزع صدارة العرب فى تصنيف الفيفا قبل أمم أفريقيا

صعد المنتخب الوطنى مركزاً واحداً فى التصنيف الشهرى الصادر اليوم، الخميس، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حيث احتل المركز الـ35 “عالمياً” بدلاً من المركز الـ36.

وكان المنتخب الوطنى تغلب على تونس بهدف دون مقابل، فى المباراة الودية التى جمعتهما الاحد الماضى بإستاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى الخامس من فبراير المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى حل فيه المنتخب الوطنى فى المركز الثالث بقائمة المنتخبات الأفريقية، خلف منتخب السنغال “المتصدر” الذى حل فى المركز الـ 33، يليه منتخب كوت ديفوار فى المركز الـ34 عالمياً ثم منتخب “الفراعنة” الذى تفوق على منتخبات تونس والجزائر والكونغو الديموقراطية ونيجيريا وبوركينافاسو على الترتيب.

كما تصدر المنتخب الوطنى قائمة المنتخبات العربية، بعدما انتزع الصدارة من نظيره التونسى الذى تراجع للمركز الثانى، فيما جاء المنتخب الجزائرى فى المركز الثالث.