انطلاق القافلة التاسعة لمكافحة فيروس «سي» بالغردقة غدًا

(أ.ش.أ)

تنطلق فعاليات القافلة الطبية العلاجية التاسعة لمرضى فيروس “سي”، غدًا، بمدينة الغردقة بالمقر المؤقت بجوار قسم شرطة الغردقة القديم بمنطقة السقالة.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، في بيان، اليوم، أن انطلاق أعمال القافلة الطبية العلاجية لمرضى فيروس “سي”، غدًا، وستستمر لمدة يومين.

ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بضرورة التنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومؤسسة الكبد المصري للعلاج من فيروس “سي”، بتوفير أقصى رعاية للمرضى، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم نتائج التحاليل السابقة وكذلك الجرعات والأمصال للمرضى.