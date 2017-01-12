أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انطلاق القافلة التاسعة لمكافحة فيروس «سي» بالغردقة غدًا

Google+ Print
انطلاق القافلة التاسعة لمكافحة فيروس «سي» بالغردقة غدًا انطلاق القافلة التاسعة لمكافحة فيروس «سي» بالغردقة غدًا

أرشيفية

(أ.ش.أ)

تنطلق فعاليات القافلة الطبية العلاجية التاسعة لمرضى فيروس “سي”، غدًا، بمدينة الغردقة بالمقر المؤقت بجوار قسم شرطة الغردقة القديم بمنطقة السقالة.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، في بيان، اليوم، أن انطلاق أعمال القافلة الطبية العلاجية لمرضى فيروس “سي”، غدًا، وستستمر لمدة يومين.

ووجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بضرورة التنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومؤسسة الكبد المصري للعلاج من فيروس “سي”، بتوفير أقصى رعاية للمرضى، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم نتائج التحاليل السابقة وكذلك الجرعات والأمصال للمرضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا