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وزير البترول يؤكد استقرار سوق البوتاجاز

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وزير البترول يؤكد استقرار سوق البوتاجاز وزير البترول يؤكد استقرار سوق البوتاجاز

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا استقرار سوق البوتاجاز في نتيجة نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي حدوث اختناقات في سوق البوتاجاز، من خلال برامج زيادة القدرة الإنتاجية وانتظام الإنتاج من المعامل والحقول المنتجة.

وشدد الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي “بتروجاس” و”القاهرة لتكرير البترول”، ان برامج الوزارة ساهمت في استقرار سوق البوتاجاز وزيادة السعات التخزينية وسعة خطوط الأنابيب وجاري التنسيق مع وزارة ومباحث التموين لتشديد الحملات الرقابية على منافذ التوزيع.

وعرض رئيس شركة “بتروجاس” المهندس عادل الشويخ المؤشرات الرئيسية لموازنة العام المالي 2018/2017، والتي تتضمن تنفيذ استثمارات مخططة حوالي 87.5 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية في مصانع طموه ومسطرد والقطامية.

واوضح رئيس شركة “القاهرة لتكرير البترول” المهندس محمد حشيش أن الاستثمارات المخططة للعام المالي القادم تبلغ حوالي 123 مليون جنيه، وتهدف لتجديد وحدات التكرير بالمعملين ورفع كفاءتهما وزيادة قدرات الأمن الصناعي وحماية البيئة.

وحضر أعمال الجمعية العامة كل من وكيلي أول الوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ووكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات محمد حنفي ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عادل رجب، وممثلي الوزارات المختلفة.

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