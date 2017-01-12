حمدان بن زايد: سنواصل تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نخبة من أبناء دولة الإمارات الذين استشهدوا في هجوم قندهار الإرهابي في جمهورية أفغانستان وهم يمدون يد العون الإنساني للشعب الأفغاني.

وقال سموه: «نفخر بتقديم شهداء العمـل الإنساني من أبناء الإمارات في أفغانستان الذين اختتمت حياتهم وهم يقومون بأداء أحد أرفع الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين والضعفاء»، وأكد سموه مواصلة دولتنا الحبيبة تقديم يد المساعدة إلى أبناء الشعب الأفغاني وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه: «شعب الإمارات فخور بأبنائه العاملين في مجال العمل الإنساني، واليوم نرفع رؤوسنا عالية بتقديم هؤلاء الشهداء من أبناء الدولة الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء الواجب الإنساني في سبيل الإنسانية».

وقال سموه : «ذهبتم للخير والعطاء والإنسانية وبإذن الله تنالون جنة عرضها السماوات والأرض، رحمكم الله وتقبلكم شهداء».