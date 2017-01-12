أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن زايد: سنواصل تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة

Google+ Print
حمدان بن زايد: سنواصل تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة حمدان بن زايد: سنواصل تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نخبة من أبناء دولة الإمارات الذين استشهدوا في هجوم قندهار الإرهابي في جمهورية أفغانستان وهم يمدون يد العون الإنساني للشعب الأفغاني.

وقال سموه: «نفخر بتقديم شهداء العمـل الإنساني من أبناء الإمارات في أفغانستان الذين اختتمت حياتهم وهم يقومون بأداء أحد أرفع الأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين والضعفاء»، وأكد سموه مواصلة دولتنا الحبيبة تقديم يد المساعدة إلى أبناء الشعب الأفغاني وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه: «شعب الإمارات فخور بأبنائه العاملين في مجال العمل الإنساني، واليوم نرفع رؤوسنا عالية بتقديم هؤلاء الشهداء من أبناء الدولة الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء الواجب الإنساني في سبيل الإنسانية».

وقال سموه : «ذهبتم للخير والعطاء والإنسانية وبإذن الله تنالون جنة عرضها السماوات والأرض، رحمكم الله وتقبلكم شهداء».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية