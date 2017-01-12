البورصة تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في التعاملات المبكرة

حققت البورصة المصرية رقما قياسيًا جديدًا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – فوق 13200 نقطة بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والاجنبية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.96 % مسجلا 13214.88 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.09 % مسجلا 2023.16 نقطة. وزاد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.03 % عند 13224.95 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.62 % ليبلغ مستوى 469.75 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.76 % مسجلا 1144.07 نقطة.

وذكرت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان المؤشر يواصل الصعود محققا قمة جديدة واعلي مستوي في تاريخه بدعم من مشتريات المؤسسات والاجانب.

واضافت ان مستوي ارتكاز السوق حول 13127 نقطة حيث يعد تذكرة المرور الي تكملة الصعود للمستهدفات الاعلي والمرجوة.