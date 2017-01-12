رئيس شعبة السيارات: 25 % تراجعًا في مبيعات السيارات في 2016

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع الأسعار الكبير حاليًا في كل السلع نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حرم المصريين من فرحة انخفاض الجمارك على أسعار السيارات الأوروبية نتيجة لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأشار بلبع، إلي أن السيارات زاد سعرها في بلد المنشأ أيضًا وزاد في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه، وهذا أثر بشكل كبير على مبيعات السيارات، حيث أنه في 2015، بلغ حجم مبيعات السيارات 265 ألف سيارة، وفي 2016 تراجعت مبيعات السيارات الي 200 ألف سيارة، بما يعادل 25% تراجعًا في المبيعات.

وأضاف رئيس شعبة السيارات، في مداخلة هاتفية ببرنامج عالم بلا حدود مع الدكتور عاطف عبد اللطيف، والمذاع على قناة الحدث اليوم، أنه حتى نستفيد من اتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير، لابد أن نزيد من الصناعة المحلية ومستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية لصناعة السيارات، حتى ترتفع نسبة المكون المحلي في السيارة تدريجيًا من 40 % إلي 50 و60% في القريب، ووقتها نستطيع المنافسة وصولًا الي إنتاج سيارة مصرية خالصة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أنه رغم انخفاض قيمة الجمارك على السيارات نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، والتي ستصل إلى “زيرو” جمارك خلال عامين، لم يشعر بها المواطن في ظل ارتفاع الأسعار، والتضخم في مصر نتيجة لانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار واليورو.

وأضاف عاطف عبد اللطيف، أنه يجب التوسع في إنتاج مكونات السيارات في مصر والاستفادة من اتفاقية أغادير وغيرها من الاتفاقيات التجارية في تصدير المنتجات المصري، منوهًا إلي وجود مشكلة في سيارات الليموزين في مصر، والتي تم وضع ضوابط لها أثرت بالسلب على شركات الليموزين، حيث أنه يعد شبه ممنوع ركوب المصريين لسيارات الليموزين لأنها مخصصة للسياحة والأجانب، وفي ظل وجود تراجع كبير جدًا في السياحة، لم يجد أصحاب سيارات الليموزين فرصة للعمل، ولابد من تعديل اشتراطات عمل سيارات الليموزين لتحل هذه المشكلة.