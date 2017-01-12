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الخطوط العمانية تبدأ العمل بمبني «٢» الجديد بمطار القاهرة الدولى

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الخطوط العمانية تبدأ العمل بمبني «٢» الجديد بمطار القاهرة الدولى الخطوط العمانية تبدأ العمل بمبني «٢» الجديد بمطار القاهرة الدولى

مطار القاهرة الدولي

 

تبدأ شركة الخطوط العمانية، اليوم، العمل بمبنى الركاب رقم 2 الجديد بمطار القاهرة، الدولي ، لتكون الشركة رقم 8 والتي تنتقل للعمل بالمبنى الجديد.

وصرحت مصادر بالمطار، أنه من المقرر نقل شركتي الخليج والاتحاد خلال الأسبوع القادم ، من مبني الركاب رقم «1» المعروف بالمطار القديم، للعمل رسميًا للعمل بمبنى الركاب الجديد.

وأضافت المصادر، أنه بنهاية الشهر الجاري، يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات من مبنى الركاب القديم «1»، إلى مبنى الركاب الجديد «2»، لتكون هناك 10 شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبنى الجديد، فيما تتبقى 5 شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير القادم للعمل بالمبنى.

 

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