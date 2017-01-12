وصول 94 ألف طن ذرة من أوكرانيا إلى ميناء الإسكندرية

(أ.ش.أ)

وصلت الباخرتين “فيتا أوسين”، و”ليفر يو”، من أوكرانيا، إلى ميناء الأسكندرية، تحملان شحنتي ذرة وزنهما 94 ألف طن.

وذكر المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إنه تم تفريغ حمولتي الباخرتين في صوامع الغلال، بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وفحصهما والكشف عليهما وبيان خلوهما من الحشرات وصلاحيتهما للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لتبخيرهما لإرسالهما للمطاحن بالمحافظات الأخرى.

وأكد الغندور، ارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات بالميناء، نتيجة استخدام واستحداث النظم الإلكترونية في عمليات شحن وتفريغ البضائع وإنهاء الأوراق الجمركية بالإدارات المختلفة.