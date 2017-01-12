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إحالة 68 موظفًا للشئون القانونية ‎لتغيبهم عن العمل ببنى سويف

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إحالة 68 موظفًا للشئون القانونية ‎لتغيبهم عن العمل ببنى سويف إحالة 68 موظفًا للشئون القانونية ‎لتغيبهم عن العمل ببنى سويف

محافظة بنى سويف

 

أحال خالد إبراهيم سعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ببني سويف، اليوم، 68 موظفًا بإدارتي الصحة والتضامن الإجتماعي بالمركز، للشؤن القانونية لتغيبهم عن العمل في الأقات الرسمية.

وكانت زيارة مفاجئة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية برئاسة رمضان هلال، وعضوية أحمد محمد عبدالعزيز وخلف حمدي، علي الإدارات والقطاعات بالمركز لمتابعة سير العمل كشفت عن تغيب 64 موظفًا بالإدارة الصحية، و4 أخرين بإدارة التضامن الاجتماعي مما يؤثر علي سير العمل بهما.

ورفعت الحملة مذكرة بما تم رصدة من مخالفات لرئيس المدينة، والذي أمر بإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

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