الحلقة السابعة من "اسم مؤقت": فارس عسكر يساوم يوسف من أجل براءة أخيه

كتب : روان مسعد منذ 22 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "اسم مؤقت"، بدخول رفيق لشقة هالة ومحاولته قتل يوسف وتهديده بقتل الفتاه إذا هرب، لكن تبين أن هذا كان مجرد حلم ليوسف، وعندما استفاق في الصباح قرر التوجه لمنتصر، الرجل الذي يريد منه الأوراق الخاصة بالمطربة شجن، فيما طلبت منه هالة أن تذهب معه ووافق.

هربت رباب من المستشفى وذهبت لمقر حملة رأفت الراوي الانتخابية، وطلبت أن تتحدث معه، لكن رفيق خطفها من مقر الحملة قبل وصول رأفت الراوي، كما تم إلقاء القبض على ضيف لوجود قتيل بالشقة التي أجرها ليوسف، كان يوسف قتله.

ذهب رفيق لدكتور أيمن وقال إنه ابن خالة يوسف، وطلب الذهاب لدكتورة سعاد وعرف كل التفاصيل عن حالته النفسية وأنه بدأ في تذكر تفاصل حياته، ثم قال إنه ليس ابن خالته ويوسف شخص مزيف، وهددها في حالة عثورها على يوسف وعدم الاتصال به، سيدمر منزلها.

ذهب يوسف لمنتصر الذي قال له أن فارس عسكر شقيق زياد عسكر زوج شجن المطربة التي قتلت ينتظره، أبلغه فارس أنه تتبعه طوال الفترة السابقة ويعرف حالته، وقال إنه سيساعده في التخلص من رفيق واستعادة شخصيته الحقيقية مقابل أن يأخذ منه مفتاح "شيء ما" دليل براءة أخيه الذي سجن مؤبد لقتله زوجته، لكن واجهت يوسف مشكلة أنه لا يتذكر هذا المفتاح ولا دليل براءة زياد عسكر، وبعد المساومة قررا التلاقي بعد أن يتذكر يوسف.

فيما استعانت صديقة هالة بزوج هالة السابق كي يردعها عن ما تفعله من مساعدة يوسف، وعلى الجانب الآخر نشرت فضيحة جديدة لرأفت الراوي بنشر صور ابنته على الإنترنت مع شاب في المنزل، كما تمكنت والدة يوسف ورفيق من تصفية كل أعمالهما في مصر، وفوجئت بعدها بوجود يوسف في المنزل يقول لها البقاء لله في وفاة ولدها المزيف.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.