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«شكري» يلتقي بوزير التعاون الاقتصادي الألماني لبحث سبل التنمية

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«شكري» يلتقي بوزير التعاون الاقتصادي الألماني لبحث سبل التنمية «شكري» يلتقي بوزير التعاون الاقتصادي الألماني لبحث سبل التنمية

سامح شكرى وزير الخارجية

(أ.ش.أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءات هامة في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث يستهل لقاءاته، اليوم، بمباحثات مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولير، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتنموية بين البلدين.

ويتوجه شكري، بعدها للقاء وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، لبحث دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين وألمانيا، ثم يلتقي بعد ذلك مع زعيم الأغلبية بالبوندستاج “البرلمان الألماني”، للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر، والذي زار مصر مؤخرًا والتقى بالرئيس عبد الفتاح عقب حادث الاعتداء على كنيسة القديسين في ديسمبر الماضي لتقديم واجب العزاء.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية محادثات هامة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد ظهر اليوم، تشمل العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى، والأوضاع في ليبيا وسوريا.

 

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