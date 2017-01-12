عسكرى أمريكى: «داعش» يستخدم طائرات مسيرة بمعركة الموصل

(أ.ف.ب)

أكد قائد عسكري أمريكي، أن تنظيم داعش يستخدم طائرات صغيرة مسيرة لمهاجمة القوات العراقية في معركتها لاستعادة الموصل.

وأضاف الكولونيل بريت سيلفيا، الذي يشرف على وحدة أمريكية “لتقديم الدعم والاستشارة” في العراق، أن مقاتلي تنظيم داعش يربطون ذخائر صغيرة بطائرات مسيرة يلقونها على عناصر القوات العراقية التي تحاول استعادة مدينة الموصل، المعقل الاخير للتنظيم في العراق، موضحًا أنه على الرغم من حجم الذخائر ليس أكبر من قنبلة يدوية صغيرة، فأنها تكفي للحصول على النتيجة التي يريدها تنظيم داعش وهي القتل بدون تمييز.

وتابع، أن استخدام التنظيم المتطرف لطائرات مسيرة صغيرة ليس جديدًا، رغم أنها كانت مستخدمة قبلًا في مهمات استطلاعية، وأشار إلى أن القوات العراقية المدعومة من الأمريكيين باتت تنجح في إسقاط العديد من الطائرات المسيرة ما يجعلها “اقل فعالية مما كانت عليه”.

وتنفذ القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي، هجومًا كبيرًا منذ 17 أكتوبر الماضى، لاستعادة الموصل والمناطق المحيطة بها، وفي المراحل الأولى من الهجوم تقدمت القوات العراقية بسرعة لكن المعارك داخل المدينة أصعب.