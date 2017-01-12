رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية من الرئيس اللبناني

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية من فخامة الرئيس اللبناني ميشل عون أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان.

وقال فخامته "تلقيت بألم بالغ نبأ مقتل نخبة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة التفجير الارهابي الذي وقع في افغانستان واني، إذ أدين بشدة هذا الاعتداء، أشارك سموكم باسمي وباسم الشعب اللبناني، الحزن الذي ألم بشعب دولتكم الشقيقة وبكم شخصيا جراء فقدان مواطنين إماراتيين شاؤوا أن يساعدوا إخوة لهم في الإنسانية، سائلا الله عزّ وجلّ الرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والعزاء، وأن يمن على جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية بالشفاء العاجل".