بعد شاروخان.. سلمان خان بالمغرب لتصوير فيلمه الجديد

أيام قليلة بعد تسجيل النجم الهندي شاه روخان Shahrukhan أغنيته الجديدة مع فنانة باكستانية في ضواحي مراكش و ورزازات، وصل قبل أيام المخرج الهندي علي عباس ظفر إلى مدينة مراكش من أجل اختيار مواقع تصوير الجزء الثاني من فيلم Tiger zinda hai ، الذي يلعب فيه دور البطولة بطل جزئه الأول النجم الهندي سلمان خان Salman Khan، إلى جانب عدد من نجوم بوليوود.

ومن المقرّر أن يحلّ كلّ من سلمان خان ومخرج العمل الأسبوع المقبل في طنجة، من أجل زيارة بعض المواقع، التي شهدت تصوير لقطات من فيلم كارينا كابور Kareena Kapoor "العميل فاينورد" بباب الفحص في المدينة القديمة.

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