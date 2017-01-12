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بالصور: باريس هيلتون ترتبط عاطفياً بشاب مجهول

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الأربعاء 11-01-2017 23:04

تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة العالمية باريس هيلتون Paris Hilton وهي على الشاطىء في المكسيك في أحضان شاب وسيم مجهول.

وأظهرت الصور أن علاقة رومنسية عاطفية تجمع النجمة البالغة من العمر 35 عاماً بالشاب الذي لم يتمكن أن يشيح بنظره عن باريس أو أن يبعد يديه عنها طوال الوقت.

وبدت النجمة الشهيرة رائعة الجمال بفستان متعدد الألوان، في حين ارتدى الحبيب المجهول قميصاً أسود وجينزاً ملائماً ممزقاً ، وسرعان ما نزع قميصه ليبدو نصف عار.

واللافت أن هذا الموعد الغرامي جاء بعد أشهر من انفصالها عن حبيبها السابق توماس غروس بعد علاقة استمرت سنة، وبعد أن صرحت مؤخراً أنها تفضل حياة العزوبية.

 

 

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