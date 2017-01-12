أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن محمد: عطاء عيال زايد الخير مستمر وماضون في نهجنا الإنساني

Google+ Print
حمدان بن محمد: عطاء عيال زايد الخير مستمر وماضون في نهجنا الإنساني حمدان بن محمد: عطاء عيال زايد الخير مستمر وماضون في نهجنا الإنساني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن شهداء العمل الإنساني الإماراتي في أفغانستان قضوا وهم يؤدون واجباً إنسانياً شريفاً ويمدون يد العون للمحتاجين.

وقال سموه في تدوينات نشرها في حسابه الرسمي عبر «تويتر»، إن عطاء عيال زايد الخير مستمر في عام الخير، وفي كل عام، ودولة الإمارات حكومة وشعباً ماضية في نهجها الإنساني، ونشر رسالتها السامية في ربوع الأرض رغم الإرهاب والغدر.

وأضاف سموه بهذه المناسبة: «بمشاعر العزة والفخر، ننعى شهداء العمل الإنساني الإماراتي في أفغانستان ممن قضوا وهم يؤدون واجباً إنسانياً شريفاً، ويمدون يد العون للمحتاجين، عطاء عيال زايد الخير مستمر في عام الخير وفي كل عام وماضون في نهجنا الإنساني ونشر رسالتنا السامية في ربوع الأرض رغم الإرهاب والغدر، الإمارات صاحبة رسالة إنسانية عالمية، لكنّ الإرهابيين الذين استهدفوا رجال العطاء الإماراتي في قندهار لا يعرفون هذه المعاني الإنسانية السامية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية