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الملك يعزي «غني» و«محمد بن زايد» هاتفياً

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الملك يعزي «غني» و«محمد بن زايد» هاتفياً الملك يعزي «غني» و«محمد بن زايد» هاتفياً

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، بفخامة الرئيس د. أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبر فيه عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية وتتنافى مع القيم الإسلامية.

وأعرب الملك المفدى عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الأفغاني ولأسر الضحايا، سائلا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد عبر فخامة الرئيس الأفغاني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على تعزيته ومشاعره النبيلة الصادقة.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خلاله عن إدانة المملكة وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في قندهار ونتج عنها وفاة 5 مواطنين إماراتيين والتي تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية. وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة.

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