استشهاد خمسة إماراتيين في تفجير قندهار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس استشهاد خمسة من مواطنيها المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان الليلة قبل الماضية.

ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ببالغ الحزن والأسى نخبة وفد دولة الإمارات المكون من الشهداء محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي.

ودعا رئيس دولة الإمارات بالرحمة والمغفرة لهم، وأمر في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الإمارات لمدة ثلاثة أيام تكريماً لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الإنسانية.

كما نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهداء العمل الإنساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "إن خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين".

وتابع سموه: "لا يوجد أي مبرر انساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس.. رحم الله شهداءنا وتقبلهم عنده في الصالحين.. شعب الامارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الانسانية.. الانسانية التي لا يعرفها الارهابيون".